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В Пермском крае Лысьвенский металлургический завод переходит на циклическую загрузку

Руководство ММК приняло такое решение из-за снижения спроса на продукцию предприятия

ТАСС, 15 апреля. Один из крупнейших мировых производителей стали - Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) переводит Лысьвенский металлургический завод (ММК-ЛМЗ) в Пермском крае в режим циклической загрузки. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

"В условиях отсутствия текущего гарантированного спроса на основную металлопродукцию предприятия руководством ММК принято решение о переходе ММК-ЛМЗ к работе в режиме циклической загрузки. Продолжая производство и отгрузку по заказам, поступающим от ключевых клиентов, в период возможных производственных пауз ММК планирует проведение внеплановых профилактических работ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с прогнозом ММК-ЛМЗ, рассчитанным на основе консервативного стресс-теста, по итогам 2020 года компания покажет положительную EBITDA и положительный денежный поток.

ММК-ЛМЗ - единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его основе.

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РоссияПермский край
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