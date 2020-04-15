Пассажиропоток у РЖД снизился на 80% с момента введения ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пассажиропоток на сети "Российских железных дорог" (РЖД) снизился на 80% с начала введения ограничений на фоне коронавируса и отмены поездов во внутреннем и международном сообщении. Об этом сообщил в эфире телеканала " Россия-1 " заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

"Мы сейчас постарались оптимизировать нашу маршрутную сеть с учетом тех ограничений, которые существуют. В связи с ограничениями прошел возврат проездных документов. У нас сейчас падение перевозок пассажиров где-то, если мы говорим по уровню прошлого года, в районе 80%", - сказал он.

Спрос сократил предложение

Ранее РЖД на фоне пандемии коронавируса закрыли железнодорожное сообщение с зарубежными странами и внесли существенные корректировки в график курсирования поездов во внутрироссийском сообщении. Изменения коснулись тех поездов, у которых есть альтернатива на маршруте, - многие из них отменены. При этом, ориентируясь на спрос, РЖД также сократили частоту курсирования некоторых поездов, в том числе "Сапсанов".

Подробную информацию обо всех изменениях теперь можно увидеть на сайте холдинга в специальном разделе.

Пассажирам отменяемых поездов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты. При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки РЖД восстановят маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличат предложение для пассажиров.