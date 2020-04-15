{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Пассажиропоток у РЖД снизился на 80% с момента введения ограничений из-за коронавируса

Обо всех изменениях в курсировании поездов можно узнать из специального раздела на сайте РЖД

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пассажиропоток на сети "Российских железных дорог" (РЖД) снизился на 80% с начала введения ограничений на фоне коронавируса и отмены поездов во внутреннем и международном сообщении. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-1" заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

На эту тему
Не едем, не летим: как вернуть деньги за билеты

"Мы сейчас постарались оптимизировать нашу маршрутную сеть с учетом тех ограничений, которые существуют. В связи с ограничениями прошел возврат проездных документов. У нас сейчас падение перевозок пассажиров где-то, если мы говорим по уровню прошлого года, в районе 80%", - сказал он.

Спрос сократил предложение

Ранее РЖД на фоне пандемии коронавируса закрыли железнодорожное сообщение с зарубежными странами и внесли существенные корректировки в график курсирования поездов во внутрироссийском сообщении. Изменения коснулись тех поездов, у которых есть альтернатива на маршруте, - многие из них отменены. При этом, ориентируясь на спрос, РЖД также сократили частоту курсирования некоторых поездов, в том числе "Сапсанов".

Подробную информацию обо всех изменениях теперь можно увидеть на сайте холдинга в специальном разделе.

Пассажирам отменяемых поездов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты. При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки РЖД восстановят маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличат предложение для пассажиров.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Оценка стоимости СП Cognitive Technologies и Сбербанка к 2023 году может превысить $4 млрд
По словам гендиректора Cognitive Pilot Ольги Усковой, пока преждевременно говорить о том, планирует ли компания выходить на биржу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС