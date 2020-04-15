Оценка стоимости СП Cognitive Technologies и Сбербанка к 2023 году может превысить $4 млрд

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Компания Cognitive Pilot - совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies - планирует выйти к 2023 году на оценку $4 млрд с возможным увеличением еще на 40%. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

"Пока мы идем с опережением бизнес-плана. К 2023 году мы хотим выйти на оценку компании в $4 млрд, сейчас пересматриваем ее в сторону увеличения. План был в октябре, но, поскольку динамика изменилась, мы думаем, что эта оценка вырастет на 40%", - сказала она.

По словам Усковой, инвестиции Cognitive Technologies на этапе создания СП в направление программного обеспечения составили $22 млн, в направление сенсоров - $4 млн. При этом Сбербанк инвестиции в проект не раскрывает.

Вместе с тем, добавила генеральный директор Cognitive Pilot, пока преждевременно говорить о том, планирует ли компания выходить на биржу, хотя исключать этого нельзя. "Пока не факт, что это будет IPO, но оценочная сумма должна быть примерно такая", - резюмировала она.

В ноябре 2019 года Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, специализирующейся на разработке беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. По условиям сделки Сбербанк имеет 30% акций компании, 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies.