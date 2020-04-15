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Директор Cognitive Pilot: рынок беспилотных авто будет формироваться как минимум 10 лет

Генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова уточнила, что это связано с законодательством и сложной системой изменений ПДД

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Рынок беспилотных автомобилей, в том числе в России, будет формироваться еще как минимум 10 лет, поскольку это очень долгий и сложный процесс. Такое мнение в интервью ТАСС высказала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

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"Этот рынок будет формироваться еще не менее 10 лет. Тут все связано с законодательством и очень сложной системой изменений ПДД (правила дорожного движения - прим. ТАСС), страхования и т.д. Это мы видим по динамике в разных странах, динамика вялая, много чем надо заниматься. Кроме того, идут дискуссии по поводу новой концепции городского транспорта: еще непонятно, сохранится ли вообще личный транспорт в принципе, насколько заменит его такси или каршеринг", - сказала она.

По словам Усковой, радикальные изменения в этой сфере маловероятны в ближайшие годы, а первое, над чем необходимо думать, - создание нормативной базы. "Это все, что связано с включением искусственных "мозгов" в перечень продукции, которой должны быть предоставлены преференции для российских компаний-разработчиков. Это новый тип продукции, нужна регламентация и сертификация технологий искусственного интеллекта. Это надо поставить на поток", - пояснила она.

Кроме того, продолжила глава Cognitive Pilot, для беспилотников нужны полигоны, в том числе бесплатные. "Мы довольно много тратим на аренду полигонов в разных местах мира, и создание российских полигонов, особенно бесплатных, было бы существенной поддержкой для молодого бизнеса, - отметила Ускова. - Еще одна важная история, которую мы рекомендуем властям, - развивать виртуальные полигоны, на которых могли бы тренироваться российские искусственные "мозги". Самим стартапам покупать такие услуги дорого".

Еще один блок вопросов, к которым никто пока не подступится, добавила генеральный директор Cognitive Pilot, - это криптозащита высокоинтеллектуальных систем. "Сейчас здесь необходимо включение государства и субсидирование, потому что это серьезный вопрос безопасности", - заключила она.

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