"Ъ": исполнение "закона Яровой" могут отложить для поддержки операторов связи

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило с предложением облегчить требования по хранению трафика с целью исполнения "закона Яровой" для поддержки операторов связи. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на копию проекта поручений министерства.

По информации издания, предложения Минкомсвязи предполагают отсрочку ежегодного увеличения объема хранилищ на два года, а также исключение из расчета емкости видеосервисов, так как в условиях роста трафика в период самоизоляции операторы будут вынуждены нести дополнительные расходы. Помимо этого, сумма платы за использование частот может быть снижена втрое до конца 2020 года. Для операторов, модернизирующих сеть для хранения трафика, может быть введена отсрочка по налоговым платежам.

Как отметил собеседник "Коммерсанта", проект поручений Минкомсвязи разработан при участии комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ.

Операторы неоднократно предупреждали о том, что выполнение требований "пакета Яровой" потребует большого объема инвестиций. При этом компании по-разному оценивают затраты на его исполнение в течение пяти лет: в МТС - в пределах 50 млрд рублей, в "Вымпелкоме" - 45 млрд рублей, в "Мегафоне" - 40 млрд рублей.

О "пакете Яровой"

Большинство требований "пакета Яровой" по хранению информации вступили в силу с 1 июля 2018 года. Согласно законодательству, с этого момента операторы в течение 30 дней должны хранить голосовые сообщения и sms, а интернет-компании в течение полугода обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

1 октября 2018 года вступила в силу оставшаяся часть требований к операторам по хранению "тяжелого" интернет-трафика пользователей (в том числе пересылаемых изображений, звуков и видео).

Принятый летом 2016 года пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, стал одним из главных на повестке дня всей телеком-отрасли в последние два года.