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Пандемия коронавируса нового типа

Ретейлеры увеличили объем утилизации продуктов из-за накопленных за март запасов

Продукты были закуплены для покрытия ажиотажного спроса, но к концу марта спрос упал

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Торговые сети столкнулись с необходимостью утилизации накопленных за март запасов продуктов, сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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"У крупных торговых сетей, входящих в АКОРТ, в марте, по итогам всплеска потребительского спроса, увеличился объем товаров, которые они списывают и направляют на утилизацию", - сообщили в АКОРТ.

В ассоциации напомнили, что в середине марта торговые сети столкнулись с ажиотажным спросом потребителей в столице, которые первыми в РФ начали активно закупать продукты и товары впрок. Это произошло на фоне сообщений о распространении коронавируса в Москве и введении ограничительных мер для борьбы с ним. В магазинах резко увеличились продажи средств личной гигиены, круп, макаронных изделий, товаров с длительным сроком хранения. Увеличились продажи и других категорий продуктов. Для покрытия ажиотажного спроса и с учетом рекомендации властей по организации дополнительных запасов продукции, торговые сети организовали закупку и хранение существенных запасов товаров для обеспечения поставок в условиях повышенного спроса. При этом к концу марта спрос упал, трафик в торговых точках снизился в среднем на 30%, изменился режим покупок.

"Сети столкнулись с тем, что продукцию с коротким сроком годности, закупленную для покрытия повышенного спроса, приходится списывать. Это серьезные внеплановые расходы, которые сети понесли дополнительно к остальным, связанным с ухудшением социально-экономической обстановки и распространением коронавирусной инфекции", - отметили в ассоциации.

По данным "Известий", речь может идти о 1,4 млрд руб. дополнительных расходов федеральных сетей в марте.

При этом согласно действующему законодательству любая передача продукции, в том числе в благотворительных целях, будет считаться ее продажей. "Вопрос необходимости внесения изменений в законодательство обсуждался в течение прошлого года, но пока он не решен. Понятие передачи продукции на благотворительность, процедура передачи, субъекты должны быть четко определены в законодательстве", - заключили в АКОРТ.

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