Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 73,5 рубля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,8%, до отметки в 73,57 рубля, курс евро прибавил 0,6%, до 80,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:25 мск курс доллара находился на отметке 73,64 рубля (+0,9%), а курс евро - на 80,67 рубля (+0,6%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,9% и достиг отметки 2607,65 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,7%, до 1125,34 пункта.

К 10:03 мск индекс Мосбиржи опускался уже на 1,3% - до 2598,19 пункта.

По данным на 10:15 мск, биржевые индексы продолжили демонстрировать отрицательную динамику - индекс Мосбиржи терял 1,4%, до 2596,42 пункта, в моменте достигая 2591,55 пункта, РТС - 1,9%, находился на отметке 1112,16 пункта.