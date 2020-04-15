"Вирусная" занятость. Как рынок труда подстраивается под условия пандемии

За последний месяц на сайте сервиса опубликовали 250 тысяч вакансий - примерно столько же, сколько и в предыдущим месяце. Однако поменялись запросы: работодатели стали чаще искать курьеров (плюс 20% вакансий), водителей (плюс 9% вакансий), охранников, продавцов и кассиров.

Несмотря на распространение коронавируса и введенные во всех регионах России ограничения, количество вакансий на рынке труда не сократилось, сообщил ТАСС заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников "Работа.ру" Александр Ветерков.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сервис по поиску работы "Работа.ру" фиксирует изменения спроса на рынке труда в условиях распространения коронавируса - работодатели стали чаще искать курьеров, водителей и продавцов, отказываясь от поисков по другим направлениям. ТАСС выяснил у предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса о ситуации с их сотрудниками в условиях пандемии.

"Несмотря на то, что спрос на сотрудников во многих отраслях заметно снизился, выделились другие сферы, которые сейчас очень нуждаются в новых сотрудниках. Это розничная торговля продуктами, службы доставки, интернет-магазины, транспорт и логистика, агрохолдинги, фармацевтика, охрана и многие IT-компании", - сказал Ветерков.

Вслед за этим поменялся и спрос среди соискателей: они стали чаще искать работу курьеров (на 29% больше откликов) и грузчиков (плюс 6%).

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова в комментарии ТАСС отметила, что сейчас соискатели максимально держатся за текущее место работы и "боятся даже думать о смене работы". По данным HeadHunter, соискательская активность снизилась практически в каждом регионе: в Москве на 20%, в Санкт-Петербурге на 15%, по остальным регионам - в среднем минус 15-25%.

"Основной вклад <...> - это как раз работники, которые или временно остались без работы - весь персонал фитнес-клубов, от администраторов до тренеров, вся индустрия общепита вне зависимости от того, маркетолог это или официант, и сфера развлечений, или которые боятся, что это случится в ближайшее время. В последнем случае нет четкого списка профессий из группы риска. Это практически все ИП (индивидуальные предприниматели - прим. ТАСС) и работники малого и отчасти среднего бизнеса", - пояснила она.

Время подработок

Некоторые сервисы отмечают рост спроса на дополнительный заработок. Как сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-сервиса услуг YouDo, только за первую "нерабочую" неделю число желающих найти подработку на их сайте выросло на 38%. Чаще всего россияне предлагают свои услуги категориях "курьерские услуги" (прирост 73%), "ремонт цифровой техники" (69%), "компьютерная помощь" (61%), "веб-разработка" (58%) и "виртуальный помощник" (57%).

"Мы прогнозируем, что их число в дальнейшем будет только увеличиваться, поскольку подобная динамика уже была во время экономического кризиса 2014-2015 годов", - отметили в пресс-службе YouDo.

Однако в пресс-службе онлайн-сервиса услуг Profi ТАСС сообщили об обратном: они отмечают рост желающих подработать только в Москве, а по регионам рост новых регистраций снизился. "Эту тенденцию мы наблюдаем вплоть до первой недели апреля", - отметили в пресс-службе.

В некоторых регионах решили не вводить строгие ограничения для наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей. Как рассказал журналистам вице-премьер Удмуртии Александр Свинин, в республике индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью (ООО) власти разрешили оказывать некоторые виды услуг на дому при условии регистрации через региональный портал государственных услуг. К примеру, бизнесмены смогут ремонтировать электронное оборудование, компьютеры, коммуникационное оборудование, обувь, мебель, часы, одежду и предметы личного потребления.

"Также возможно оказание услуг в области спорта и отдыха в части индивидуальных занятий с тренером и преподавателем. Это закрытый перечень тех бытовых услуг, которые можно оказывать на дому", - сказал он ТАСС.

Предприниматели работают на сохранение персонала

Предприниматели со своей стороны пытаются сохранить персонал, даже используя собственные средства для выплаты зарплат. Как рассказала ТАСС основательница сети хостелов и коливингов Log INN Алла Цытович, ее сеть изначально ориентировалась не на туристов, а на постоянно проживающих, что позволило в текущих условиях сохранить небольшую загрузку и выплачивать зарплаты сотрудникам.

Сейчас в каждом хостеле ее сети работает шесть-семь человек - в зависимости от спальных мест. Цытович обращалась за кредитами на зарплаты сотрудникам в Сбербанк и МСП банк, но получила отказы. В планах - обратиться в ВТБ и банк "Открытие".

"Заполняемость, конечно, низкая, но есть [15-20 человек на 70-100 местный хостел]. Фактически хватает на зарплату. Приходится докладывать из собственных средств, но мы никого не сократили: сократили число смен", - пояснила она.

Подобные меры пришлось ввести и "Немецкой кондитерской Франка Беккера" в Саратове. С началом пандемии кондитерская продолжила делать выпечку на заказ и ввела бесплатную доставку, помещение кафе также продолжило работу - зону общественного питания переоборудовали в магазин фермерских продуктов. Совладелица бизнеса Елена Беккер пояснила ТАСС, что их штат состоит из 10 человек, он "как семья", и увольнять кого-то не планируется.

"Наш штат менее 10 человек. Увольнений не планируем, только пришлось несколько сократить время работы из-за сложившейся ситуации", - сказала она.

С другой стороны, в предпринимательской среде есть опасения, что в случае продления ограничительных мер платить сотрудникам в полном объеме будет сложно. Так, заместитель гендиректора частной стоматологической клиники Step2Dent Андрей Степанов говорит, что пока они вынуждены перестроить формат работы - можно принимать пациентов только с острой болью. Регистратор принимает вызовы на мобильный телефон из дома, после этого врач и медсестра "по звонку" приезжают в клинику для приема.

"Они [сотрудники] просто сидят дома, платим им зарплату. До конца апреля выживем. А если это будет ещё и в мае, будем смотреть по ситуации. Вызовов сейчас очень мало - многие боятся ездить", - сказал он ТАСС.

Временные меры

Часть предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей из-за простоя вынуждены временно расставаться с сотрудниками или отправлять их в неоплачиваемые отпуска. Сооснователь ресторанного проекта Duckit Михаил Даринов говорит, что пока у них работают только те сотрудники, для кого есть работа, [это] повар, технолог и руководители, которые заняты проработкой выхода в ретейл. Точки заморожены, поэтому остальных отправили в отпуска на март и апрель, честно объяснив ситуацию.

"Как только появляется какая-то подработка, сразу же вызываем и оплачиваем это. Наша главная задача - войти в новое время [после пандемии] с минимальными убытками", - сказал он ТАСС.

Похожая ситуация складывается в индустрии красоты. Омбудсмен ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) в Санкт-Петербурге Лялья Садыкова сообщила, что около 30% компаний-участников ассоциации намерены закрыться, что связано с отказом владельцев помещений пересмотреть условия договора аренды.

"Пока всем сотрудникам салонов красоты предложено взять отпуск за свой счет. Других вариантов нет. Отрасль уникальная - не может работать удаленно, средств у бизнеса нет, беспроцентные кредиты не освобождают от зарплатных налогов, надеемся на субсидии на зарплату", - сказала она ТАСС.

Что говорят эксперты

Создатель сообщества специалистов по найму персонала HRDome Анастасия Хрисанфова рассказала ТАСС, что в текущих условиях компаниям важно оценить перспективы и возможности бизнеса. По ее словам, "если в результате принятых решений бизнес не выживет, сотрудникам это не принесет пользы".

"[Важно] оценить, кто для бизнеса является ключевыми людьми с точки зрения экспертизы и поддержки процессов. Честно ответить на вопрос о тех, с кем давно пора было расставаться", - сказала она.

Далее, по ее словам, стоит отказаться от всех необязательных расходов, включая части дохода сотрудников, которые получают "выше среднего", сократить доходы сотрудников до возможного уровня (например, оформить сокращенную неделю или попросить сотрудников взять временные отпуска за свой счет, чтобы по выходу из кризиса они могли быстро вернуться к работе). Если подобное невозможно - помочь во временном трудоустройстве в другие компании, пусть даже и на менее оплачиваемые позиции.

Хрисанфова подчеркивает, что в подобной кризисной ситуации необходима "открытая и честная коммуникация с сотрудниками", а ключевых сотрудников стоит привлекать к совместному поиску решений.

"Самое главное - помнить, что принятые сейчас решения и то, как они будут реализованы, повлияют на жизнеспособность бизнеса в будущем", - подчеркнула она.