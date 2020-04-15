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"Сколково" запустил онлайн сервис для привлечения бизнес-партнеров из других стран

Первая онлайн бизнес-миссия с участием китайских партнеров проводится с 15 по 17 апреля и посвящена решениям сколковских стартапов, которые могут быть использованы для борьбы с новым коронавирусом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Фонд "Сколково" разработал и запустил сервис, который позволит компаниям в режиме онлайн презентовать свои проекты потенциальным инвесторам и искать бизнес-партнеров из других стран. Об этом в среду сообщила пресс-служба фонда.

"15 апреля Фонд "Сколково" представил новый проект - бизнес-миссии в формате онлайн. Цель проекта - помочь компаниям-участникам "Сколково" в продвижении на международные рынки в условиях глобальной пандемии COVID-19. Первая бизнес-миссия отправилась в Китай", - говорится в сообщении.

Сервис "Онлайн бизнес-миссия", как пояснили в фонде, позволит в условиях изоляции максимально быстро, эффективно и безопасно наладить деловые контакты и сотрудничество между разработчиками инновационных технологий и иностранными партнерами.

Первая онлайн бизнес-миссия с участием китайских партнеров проводится с 15 по 17 апреля и посвящена решениям сколковских стартапов, которые могут быть использованы для борьбы с новым коронавирусом, его сдерживания и смягчения негативных последствий пандемии. В том числе резиденты продемонстрируют сервисы по организации дистанционной работы и обучения.

В первый день пройдет вебинар о стране и китайской экономике, мастер-классы о том, как презентовать свою разработку китайским партнерам и выйти на рынок этой страны. Во второй день состоится российский этап конкурса от бизнес-инкубатора Дун Шэн, в ходе которого свои разработки представят компании-резиденты "Сколково". Два победителя продолжат борьбу в финале за 1 млн юаней (около 10 млн рублей). В завершающий день миссии запланированы встречи c инвестиционными компаниями и корпорациями биомедицинского сектора КНР.

"Китай первым столкнулся с эпидемией коронавируса, поэтому страна лучше других подготовлена, в том числе и к новому формату общения. Следующие на очереди - Германия и Южная Корея. Интерес к новому формату проявляют в Латинской Америке, и мы уверены, что формат онлайн бизнес-миссий в итоге хорошо себя зарекомендует и будет востребован и после завершения пандемии", - сказал вице-президент по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин, слова которого приводятся в сообщении.

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