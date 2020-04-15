Реальный эффективный курс рубля в марте 2020 года снизился на 11,4%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в марте 2020 года снизился на 11,4% по сравнению с предыдущим месяцем, с начала 2020 года - на 11,5%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - март 2020 года реальный эффективный курс рубля вырос на 2,1%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в марте упал на 12,2% по сравнению с февралем, а с начала года - на 13,3%, к евро - на 13,5% в марте и на 12,5% с начала года.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.