{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Крупные российские банки начали повышать размер первоначального взноса по ипотеке

Ранее в ЦБ сообщали, что спрос на ипотечные кредиты в стране сохраняется
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Несколько российских банков из ТОП-30 в конце марта - начале апреля повысили минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам, следует из материалов аналитического агентства Frank RG [есть в распоряжении ТАСС].

На эту тему

Согласно статистике Frank RG, Альфа-банк повысил первоначальный взнос по ипотеке в начале апреля с 15% до 20% по ипотечным программам на готовое и строящееся жильe. Промсвязьбанк также повысил пороговое значение по минимальному взносу для ипотеки на вторичном рынке и в сегменте новостроек с 10% до 15%. Росбанк увеличил размер первоначального взноса по ипотеке на готовые дома с 40% до 50%, взнос по ссуде на покупку комнаты вырос с 10% до 15%, по целевому ипотечному кредиту - с 30% до 35%. Также с апреля UniCredit повысил уровень первого взноса с 15% до 30% по кредитам на покупку квартиры на вторичном рынке и по кредитам на новостройки. Банк "Открытие" и Совкомбанк подняли минимальный размер взноса с 10% до 20% по жилищным кредитам на готовое жилье и новостройки.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что спрос на ипотечные кредиты в России сохраняется, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Она также сообщила, что регулятор ввел жилищное строительство в перечень пострадавших секторов, чтобы банки охотнее реструктурировали кредиты этому сектору. Кроме того ЦБ РФ временно смягчил требования для банков по идентификации клиентов для проведения ипотечных сделок дистанционно.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Кабмин учредил центр компетенций по противодействию незаконному обороту промпродукции
Центр займется созданием единой методологии подготовки и переподготовки специалистов по предупреждению, выявлению и пресечению различных видов нарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС