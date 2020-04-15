Крупные российские банки начали повышать размер первоначального взноса по ипотеке

Согласно статистике Frank RG, Альфа-банк повысил первоначальный взнос по ипотеке в начале апреля с 15% до 20% по ипотечным программам на готовое и строящееся жильe. Промсвязьбанк также повысил пороговое значение по минимальному взносу для ипотеки на вторичном рынке и в сегменте новостроек с 10% до 15%. Росбанк увеличил размер первоначального взноса по ипотеке на готовые дома с 40% до 50%, взнос по ссуде на покупку комнаты вырос с 10% до 15%, по целевому ипотечному кредиту - с 30% до 35%. Также с апреля UniCredit повысил уровень первого взноса с 15% до 30% по кредитам на покупку квартиры на вторичном рынке и по кредитам на новостройки. Банк "Открытие" и Совкомбанк подняли минимальный размер взноса с 10% до 20% по жилищным кредитам на готовое жилье и новостройки.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что спрос на ипотечные кредиты в России сохраняется, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Она также сообщила, что регулятор ввел жилищное строительство в перечень пострадавших секторов, чтобы банки охотнее реструктурировали кредиты этому сектору. Кроме того ЦБ РФ временно смягчил требования для банков по идентификации клиентов для проведения ипотечных сделок дистанционно.