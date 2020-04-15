Ставрополье направило 14 заявок на участие в программе комплексного развития села

ПЯТИГОРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Ставропольский край сформировал 14 заявок на участие в программе комплексного развития сельских территорий. Среди них - строительство и ремонт школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщило в среду управление по информполитике правительства региона.

"Ставрополье включилось в программу комплексного развития села. От края к участию в конкурсе на сегодняшний день сформировано 14 заявок. Отбор региональных проектов должен состояться в последних числах мая", - говорится в сообщении.

В заявку включены объекты, которые требуют приведения их в нормативное состояние, кроме того, запланировано строительство новых объектов. В основном они находятся в районных центрах муниципальных образований. Это строительство детского сада, ремонт школы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, приобретение школьного автобуса и санитарного транспорта.

"Нашего края реализация проектов комплексного развития сельских территорий касается непосредственно. Совместно с администрациями районов мы продолжаем работать над формированием нового пакета документов для конкурсного отбора", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов ("Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств", "Благоустройство сельских территорий", "Содействие занятости сельского населения", "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях") и трех ведомственных целевых программ ("Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий", "Информационно-методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий", "Современный облик сельских территорий").