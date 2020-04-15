Глава комитета Бундестага по энергетике отметил важность "Северного потока - 2" для Европы

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Строящийся газопровод "Северный поток - 2" важен для Европы, так как позволит получать больше газа, а экстерриториальные санкции США в этом контексте являются неприемлемыми и требуют ответных мер. Об этом заявил корреспонденту ТАСС глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

"Северный поток - 2" важен уже хотя бы потому, что по нему можно доставлять в Европу дополнительные объемы газа. Германии и Европе самим решать, у кого покупать газ, и это не зависит от кризиса вокруг коронавируса. Экстерриториальные санкции США против предприятий, в том числе европейских, которые участвуют в строительстве проекта, неприемлемы и требуют жестких ответных мер со стороны Европы. К примеру, санкций против американского фрекингового газа", - сказал Эрнст.

Депутат сказал, что энергетическое партнерство является положительным сигналом для германо-российских отношений. "Нужно эти отношения развивать, чтобы сглаживать конфликты", - отметил он. Эрнст признал, что после событий на Украине и в Крыму отношения России и Запада ухудшились. "Однако целесообразность западных санкций, спустя пять лет, оказалась под серьезным вопросом", - полагает политик.

По его мнению, ограничительные меры наносят ущерб экономическим отношениям между Россией и странами ЕС. Это приводит к тому, что РФ замещает импортные товары собственным производством, либо усиливает торговлю с Китаем. По словам Эрнста, это не отвечает интересам Европы, потому что "сильная Европа может быть только с вовлечением России".

Фрекинговый газ из США

Германия продолжает нуждаться в поставках газа из России, американский газ не может быть альтернативой из-за высокой стоимости и неэкологичности, заявил корреспонденту Клаус Эрнст.

"В среднесрочной перспективе мы не обойдемся без российского газа", - сказал он. Депутат от Левой партии напомнил, что Германия постепенно отказывается от атомной и угольной энергетики. На этом фоне, чтобы компенсировать потребность в источниках, "российский газ имеет большое значение" для ФРГ. "Американский газ, добытый методом фрекинга, не является альтернативой. Он очень дорогой и менее экологичный, чем природный", - сказал Эрнст.

Депутат выразил надежду, что в долгосрочной перспективе Германия полностью перейдет на альтернативные источники энергии. "Но и это могло бы стать в будущем рынком для России", - отметил глава комитета.