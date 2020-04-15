Сбербанк: спрос россиян на ювелирные изделия упал почти на 100% из-за пандемии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Граждане России на прошлой неделе сократили свои расходы на ювелирные изделия на 94,7%, почти на 100% упали траты на одежду и авиабилеты. К таким выводам пришел Сбербанк, анализируя данные потребительской активности россиян.

"Самоизоляция обрушивает спрос в категории "Парковки и гаражи" - падение составило 85,4%. Отели предсказуемо опускаются на дно потребительского спроса (-87,5%). Практически отсутствуют расходы по самым "многострадальным" направлениям трат: "Одежда, обувь, аксессуары" (-93,1%), "Авиабилеты" (-93,7%) и "Турагентства" (-97, 4%). Ювелирные изделия на прошлой неделе показали падение на 94,7%. После этого очень сложно поверить, что бриллианты - лучшие друзья девушек", - отмечается в сообщении пресс-службы банка.

Цветы и подарки потеряли 63,7% в спросе относительно прошлого года, такси - 66,7%. Кроме того, россиян все меньше интересуют мебель и предметы интерьера - эта категория снизилась на 69,2%, еще больше пострадали от "экономики коронавируса" кафе, бары и рестораны (71,5%) и направления "Развлечения" (72,7%), "Товары для красоты и здоровья" (74,9%), уточнили в Сбербанке.

При этом жители России стали активно покупать оборудование для подключения интернета. Так, на прошлой неделе траты в категории "телекоммуникационное оборудование" выросли на 36,7%. На втором месте по спросу расположились винные магазины, где рост трат составил 32,1%. На третьем месте - покупки в продуктовых магазинах (+10,1%).

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человека, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.