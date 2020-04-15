Бывший первый зампред ВТБ Олюнин стал президентом банка "Восточный"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Бывший первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Олюнин назначен президентом банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Восточного".

"В должности президента банка "Восточный" Дмитрий Олюнин займется стратегическим развитием банка, а также повышением эффективности бизнеса. Также Дмитрий Олюнин войдет в число акционеров банка "Восточный", - сказали в пресс-службе, уточнив, что Олюнин назначен в банк с сегодняшнего дня. Ранее в "Восточном" не было должности президента банка.

Олюнин завершил работу в ВТБ 31 января 2020 года. В госбанке он курировал финансы, стратегию, а также учет и отчетность группы.

"Свою роль в "Восточном" я вижу в том, чтобы опираясь на сильные стороны банка, вывести его в топ-15 российских банков в перспективе пяти лет. Это очень амбициозная задача, которую можно достичь путем изменения стратегии банка, повышения эффективности бизнеса, расширения партнерства, а также ускоренной цифровизации всех бизнес-процессов банка. Это особенно актуально в условиях современной реальности", - прокомментировал назначение сам Олюнин, слова которого привела пресс-служба "Восточного".

Олюнин в 2004-2006 годах был вице-президентом ВТБ, после чего покинул банк и занимал высокие должности в других кредитных организациях, в том числе место предправления Росбанка. В апреле 2018 года банкир вернулся в ВТБ в качестве первого заместителя председателя.