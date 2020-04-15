{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывший первый зампред ВТБ Олюнин стал президентом банка "Восточный"

Он займется стратегическим развитием банка, а также повышением эффективности бизнеса

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Бывший первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Олюнин назначен президентом банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Восточного".

"В должности президента банка "Восточный" Дмитрий Олюнин займется стратегическим развитием банка, а также повышением эффективности бизнеса. Также Дмитрий Олюнин войдет в число акционеров банка "Восточный", - сказали в пресс-службе, уточнив, что Олюнин назначен в банк с сегодняшнего дня. Ранее в "Восточном" не было должности президента банка.

Олюнин завершил работу в ВТБ 31 января 2020 года. В госбанке он курировал финансы, стратегию, а также учет и отчетность группы.

"Свою роль в "Восточном" я вижу в том, чтобы опираясь на сильные стороны банка, вывести его в топ-15 российских банков в перспективе пяти лет. Это очень амбициозная задача, которую можно достичь путем изменения стратегии банка, повышения эффективности бизнеса, расширения партнерства, а также ускоренной цифровизации всех бизнес-процессов банка. Это особенно актуально в условиях современной реальности", - прокомментировал назначение сам Олюнин, слова которого привела пресс-служба "Восточного".

Олюнин в 2004-2006 годах был вице-президентом ВТБ, после чего покинул банк и занимал высокие должности в других кредитных организациях, в том числе место предправления Росбанка. В апреле 2018 года банкир вернулся в ВТБ в качестве первого заместителя председателя.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Кабмин учредил центр компетенций по противодействию незаконному обороту промпродукции
Центр займется созданием единой методологии подготовки и переподготовки специалистов по предупреждению, выявлению и пресечению различных видов нарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС