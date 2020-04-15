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Сбербанк возглавил рейтинг самых активных венчурных инвесторов среди российских корпораций

По данным РВК, кредитная организация заключила 26 сделок

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сбербанк, АФК "Система" и Mail.ru Group стали лидерами ежегодного рейтинга активности венчурных инвесторов среди корпораций, который подготовила Российская венчурная компания, сообщила в среду пресс-служба РВК.

Ежегодный рейтинг РВК выделяет ключевых игроков и основные тренды российской венчурной индустрии. По данным, собранным в результате анкетирования инвесторов и анализа общедоступных баз и источников, составители списка оценивают результаты деятельности инвесторов в трех сферах - среди венчурных фондов, бизнес-ангелов и корпораций. В этом году в рейтинг вошли 24 корпорации и 17 корпоративных венчурных фондов, которые в общей сложности заключили 133 сделки, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Авторы рейтинга отмечают, что среди инвесторов в этой сфере появились новые игроки, среди которых и частные компании, и корпорации с государственным участием.

"Лидером рейтинга [среди корпораций] стал Сбербанк с 26 сделками, следом за ним идут АФК "Система" и Mail.ru Group - 17 и 13 сделок соответственно. В сегменте корпоративных венчурных фондов в пятерку самых активных также вошел Veb Ventures", - говорится в сообщении. На четвертом месте в списке самых активных корпораций находится Лаборатория Касперского с десятью сделками, на пятом - S7 Group, заключившая восемь сделок за год.

Общее количество участников рейтинга в этом году достигло 208 инвесторов. В 2019 году общий объем сделок на российском венчурном рынке составил $520 млн - почти на 50% больше показателя 2018 года ($352 млн). Количество сделок выросло с 684 до 776, количество выходов увеличилось с 48 до 82.

"В наших ежегодных рейтингах активных венчурных инвесторов мы констатируем рост количества сделок и объема вложенных средств, появляются новые государственные и частные фонды. Растет также роль корпораций в статусе инвесторов, заинтересованных в поддержке российских технологических компаний. Однако сейчас необходимо не только сохранить этот тренд, но и предпринять дополнительные меры. Потребностью этого года и ближайшего десятилетия станут законодательные и инфраструктурные изменения, которые должны коснуться всех игроков венчурной индустрии, в том числе регуляторов и институтов развития. Свой взгляд на необходимые российскому венчурному рынку инструменты и инициативы РВК представила в Стратегии развития венчурного рынка до 2030 года", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора - инвестиционного директора РВК Алексея Басова.

В рейтинг активности венчурных инвесторов также вошли 83 венчурных фонда (без учета корпоративных венчурных фондов), заключивших 473 сделки, и пять наиболее активных бизнес-ангелов.

Об институте развития АО "РВК"

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ. Основные цели деятельности РВК: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ) - программы мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с ведущими технологическими компаниями в интересах развития "сквозных технологий" осуществляют Центры компетенций НТИ.

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