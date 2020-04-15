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В КБР для повышения качества голосовых сервисов модернизируют 200 станций

Полное обновление голосовой сети МТС завершится в республике к концу года

НАЛЬЧИК, 15 апреля. /ТАСС/. МТС начинает новый этап модернизации голосовой сети в Кабардино-Балкарии, в рамках которого будут улучшены 200 базовых станций, сообщили в среду журналистам в пресс-службе филиала ПАО "МТС" в Краснодарском крае.

"До конца года в республике будет модернизировано 200 базовых станций, в результате чего значительно повысится качество голосовых сервисов, а зона покрытия сети вырастет на 15%. Полное обновление голосовой сети МТС завершится в республике к концу года. Работы по замене оборудования затронут семь оставшихся районов Кабардино-Балкарии. Качество голосовой связи повысится не только в населенных пунктах, но и вдоль туристических маршрутов и автодорог республики, в том числе на кабардино-балкарском отрезке федеральной трассы Р-217 "Кавказ", которая является составной частью европейского маршрута Е-50", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечают в компании, масштабную работу по обновлению голосовой сети в Кабардино-Балкарии МТС начала в январе 2020 года, заменяя телекоммуникационное оборудование на новое - более современное, функциональное и надежное. На сегодняшний день модернизация полностью завершилась в Нальчике, а также во всех населенных пунктах Баксанского, Чегемского и Зольского районов.

Модернизация сети ведется в несколько этапов, чтобы сигнал голосовой связи равномерно распределялся среди близлежащих базовых станций, а абоненты не ощущали неудобств. Замена оборудования никак не сказывается на работе мобильного интернета.

"Сегодня, несмотря на популярность интернета и возможность комфортно и много общаться в соцсетях, голосовая связь в республике по-прежнему остается востребованной. В течение первой половины апреля жители КБР говорили почти на 10% больше, чем за последние две недели марта. Востребованность звонков в этот период вполне объяснима - в сложные моменты быстрее и правильнее позвонить, чем написать. Поэтому, чтобы обеспечивать абонентов полноценными, современными и качественными мобильными услугами, мы обновляем голосовую сеть и подготавливаем ее к дальнейшему развитию", - цитирует пресс-служба директора компании МТС в Кабардино-Балкарской Республике Эльдара Залиханова.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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