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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Цена на нефть Urals снизилась до $16,71

По сравнению с показателем на 9 апреля цена упала на $3,59
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе на 14 апреля снизилась по сравнению с показателем на 9 апреля на $3,59 и составила $16,71 за баррель, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Скидка на Urals осталась прежней - $3,7 за баррель. Об этом говорится в материалах агентства Argus.

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Представители стран ОПЕК+ договорились 12 апреля о снижении добычи нефти в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки. "Но предложенные меры по сокращению производства сырья, по мнению многих участников рынка, оказались запоздалыми и недостаточными", - отмечается в отчете агентства.

Невысокий спрос на нефть подтолкнул госкомпанию Саудовской Аравии Saudi Aramco вновь снизить контрактные цены на майские партии для покупателей из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Средиземноморья.

Как пишет Argus, цены на Urals могут измениться после выпуска майской программы отгрузок из российских портов. "Но публикация предварительной программы задерживается: в связи со значительным сокращением добычи производителям необходимо полностью пересмотреть планы поставок сырья на собственные заводы и за рубеж", - поясняется в материалах агентства.

Цена нефти Brent на 11:25 мск 15 апреля на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $28 за баррель впервые со 2 апреля.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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