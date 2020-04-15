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Пандемия коронавируса нового типа

В АТОР заявили, что туроператоры начали расширять ассортимент туров по России

Больше предложений появилось на курортах Крыма и Краснодарского края

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Крупные российские туроператоры начали расширять ассортимент туров по России, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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"По оценкам экспертов, по окончании пандемии первым начнет восстанавливаться рынок внутреннего туризма. Чтобы быть к этому готовыми, ведущие туроператоры, традиционно много работающие на выездных направлениях, расширяют свое предложение по российскому продукту", - отмечается в сообщении.

В первую очередь появилось больше предложений на курортах Крыма и Краснодарского края. Кроме того, значительно выросло предложение по экскурсионным турам по Северному Кавказу, на Алтай, в Сибирь, на Дальний Восток, а также в Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск. Ожидается расширение ассортимента туров в Казань, Калининград, по маршрутам Золотого кольца, Русского Севера, на Байкал.

Туроператоры готовы расширить сотрудничество с объектами санаторно-курортного комплекса, "однако пока эта тема тормозится из-за временной приостановки работы здравниц", сообщили в АТОР.

Восстановление внутреннего туризма в России после пандемии коронавируса начнется с дешевых туров по массовым направлениям, например, на курорты Краснодарского края и Крыма, прогнозировал ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. При этом выходить на докризисный уровень российская туристическая отрасль начнет минимум через полгода после снятия ограничений из-за коронавируса, считает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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