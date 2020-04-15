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Уровень бедности в Калмыкии обещают снизить до 10% к 2024 году

Количество людей с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году в регионе превышало 23%

ТАСС, 15 апреля. Долю населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в Калмыкии к 2024 году планируют снизить с 23,6% до 10,4%. Это следует из утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным индивидуальной программы социально-экономического развития республики.

"Реализация мероприятий индивидуальной программы позволит Республике Калмыкия обеспечить к 2024 году достижение следующих целевых показателей социально-экономического развития: инвестиции в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения - 85 тыс. рублей, уровень безработицы - 9,1% численности рабочей силы, среднедушевые денежные доходы населения - 25 891,8 рубля, доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума - 10,4% общей численности населения Республики Калмыкия", - говорится в документе, который в среду опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно тексту распоряжения, Калмыкия входит в десятку субъектов России с высоким уровнем безработицы. Так, в среднем в период с 2017 по 2019 год уровень безработицы составил 9,6% при среднероссийском значении 4,9%. Кроме того, регион входит в пятерку с высокой долей населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. В 2018 году, по данным правительства, уровень бедности составил 23,6% при среднероссийском значении 12,6%.

Инвестиции и транспортная доступность

Как отмечается в документе, Калмыкия отличается слабой инвестиционной привлекательностью, поэтому в регионе будут созданы территории с особыми экономическими режимами. "В целях привлечения прямых инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности планируется создание на территории Республики Калмыкия преференциальных режимов (особой экономической зоны либо территории опережающего социально-экономического развития)", - говорится в тексте.

Планируется реализация 11 инвестиционных проектов с общим объемом вложений 11 млрд рублей, будет создано 1,2 тыс. рабочих мест, налоговые поступления в региональный бюджет составят 500 млн рублей. Кроме того, в целях реализации крупных инвестпроектов в Элисте и других районах республики на принципах государственно-частного партнерства планируется создать инвестиционный фонд республики. Его средства направят на то, чтобы снять инфраструктурные ограничения. Также будет создан региональный фонд развития промышленности для развития обрабатывающих производств.

Цена на электроэнергию в Калмыкии является одной из самых высоких в России из-за большой стоимости услуг по электропередаче. Ее предполагается снизить за счет средств федерального бюджета, установив сниженные тарифы на услуги по электропередаче в объеме величины перекрестного субсидирования и реализовав мероприятий по повышению транспортной доступности. В их числе возможное строительство железной дороги Улан Хол - Адык - Яшкуль - Элиста - Зимовники. Кроме того будет подготовлено финансово-экономического обоснование целесообразности создания объектов инфраструктуры морского порта в городе Лагань.

"Строительство морского порта Лагань в настоящих условиях имеет для России геополитическое значение, поскольку создается с целью интеграции транспортного комплекса одного из субъектов РФ - Республики Калмыкия - в мировую транспортную систему путем участия в формировании международных транспортных коридоров", - подчеркивается в распоряжении.

Также одной из проблем региона названо отсутствие в республиканском бюджете средств на создание проектно-сметной документации. Ее наличие является одним из условий включения объектов капитального строительства в федеральные, национальные проекты и федеральную адресную инвестиционную программу. "Чтобы обеспечить разработку проектно-сметной документации на проектирование объектов капитального строительства, необходима финансовая помощь из федерального бюджета", - отмечается в документе.

Индивидуальная программа предполагает развитие социальной сферы благодаря повышению доступности и качества услуг, в том числе за счет строительства новых объектов в сфере здравоохранения и социального обслуживания. В частности, предполагается строительство республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации, и республиканского комплектного центра социального обслуживания населения. Сообщается также, что всего при реализации мероприятий индивидуальной программы в течение пяти лет предполагается создать 3,1 тыс. рабочих мест.

Об индивидуальных программах

В июне 2019 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. В конце февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития этих десяти регионов, первый транш составит 50 млрд рублей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКалмыкия
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