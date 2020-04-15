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Пандемия коронавируса нового типа

Глава "Черкизово" прокомментировал предложение о введении продуктовых карточек

Сергей Михайлов подчеркнул, что такие механизмы адресной продовольственной помощи не являются признаком упадка страны, и отметил, что в США подобная госпрограмма действует уже не одно десятилетие

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Группа компаний "Черкизово" поддерживает инициативу по оказанию адресной помощи малоимущим гражданам России в части обеспечения их продуктами и другими социально значимыми товарами и считает, что ее реализация может привести к росту торгового оборота и запуску новых производств. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Черкизово" Сергей Михайлов.

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Участники российского потребительского рынка 14 апреля 2020 года составили обращения в органы государственной власти с просьбой разморозить и расширить проект Минпромторга по оказанию малообеспеченным слоям населения адресной продовольственной помощи. Несколько лет назад Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченной категории населения. На специальные банковские карты этих граждан предлагалось зачислять средства, которые можно будет тратить на определенные отечественные продукты - свежие, скоропортящиеся.

"Программа адресной продовольственной помощи может существенно увеличить торговый оборот, что в свою очередь будет способствовать запуску новых производств, созданию рабочих мест и росту налоговых поступлений. Таким образом, государственный бюджет в конечном итоге не потеряет от действия этой программы, а, наоборот, выиграет", - уверен он.

Михайлов отметил, что группа "Черкизово" уже давно выступает за введение данного инструмента.

"В нынешних же социально-экономических условиях, осложненных ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, считаем, что необходимость вернуться к рассмотрению вопроса о введении такой поддержки особенно остро назрела", - уверен глава "Черкизово".

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По его мнению, продовольственные карточки или какие-то иные механизмы адресной продовольственной помощи не являются признаком упадка страны.

"Например, в США, крупнейшей экономике мира, подобная государственная социальная программа SNAP действует уже не одно десятилетие - ежегодно на нее тратится около $70 млрд", - привел пример он.

О компании

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром". Группа "Черкизово" по итогам 2019 года получила 6,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 43,3% ниже, чем годом ранее. Выручка за отчетный период выросла на 19,6% - до 120,1 млрд рублей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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