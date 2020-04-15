Средства от системы "Платон" пойдут на ремонт 100 мостов и 600 км дорог

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 100 мостов и 600 км федеральных трасс будут отремонтированы за счет средств госсистемы по взиманию платы за проезд большегрузов "Платон", собранных в 2020-2022 гг., говорится в сообщении Росавтодора.

"Росавтодор направит средства от государственной системы "Платон", собранные в дорожный фонд с 2020 по 2022 годы, на капитальный ремонт свыше 100 мостовых сооружений и 600 км федеральных трасс, которые расширят с двух до четырех полос движения", - отмечается в сообщении дорожного агентства.

В Росавтодоре уточнили, что мосты будут отремонтированы в 44 регионах страны, автодороги - в 23.

Так, на трассах Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск и Р-351 Екатеринбург - Тюмень будет отремонтировано по 80 км, на автодорогах Р-217 "Кавказ" в Кабардино-Балкарской Республике и на Р-256 "Чуйский тракт" - по 30 км, и свыше 20 км на трассах Р-242 Пермь - Екатеринбург и Р-255 "Сибирь". Общая стоимость работ составит 79,3 млрд рублей.

"Средняя интенсивность движения по выбранным трассам превышает 10 тысяч автомобилей в сутки, а по некоторым превышает 25 тысяч машин. Это одни из самых загруженных участков федеральных дорог, которые будут расширены. Их капитальный ремонт повысит пропускную способность, ликвидирует очаги аварийности и обеспечит разделение потоков движения", - сообщил заместитель министра транспорта РФ - руководитель Росавтодора Андрей Костюк, слова которго приводятся в пресс-релизе.

Что касается ремонтируемых мостов, то их общая протяженность составляет более 6 км. Среди крупнейших проектов - мост через реку Ока на старом направлении трассы "Дон" в Московской области и мост через реку Вуокса на трассе А-181 "Скандинавия" в Ленинградской области. Общая стоимость капремонта мостов - 18,3 млрд рублей.

"С учетом проведенных до 2022 года работ по капитальному ремонту федеральных трасс и мостовых сооружений общий объем отремонтированных дорог за счет средств от госсистемы "Платон" за время ее работы увеличится до 3,3 тыс. км, количество мостовых сооружений превысит 130", - отметили в Росавтодоре.

О системе "Платон"

Система "Платон", по которой взимается плата за передвижение большегрузных автомобилей, действует с ноября 2015 г. Она призвана компенсировать вред, причиняемый большегрузами дорогам федерального значения. Собранные средства поступают в федеральный бюджет, откуда направляются на ремонт, содержание дорожного полотна и развитие транспортной инфраструктуры.

Сейчас в системе зарегистрировано более 556 тыс. перевозчиков. Сборы за время работы системы достигли 100 млрд руб.