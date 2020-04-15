Российские банки расширяют возможности сервиса дистанционной ипотеки

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские банки фиксируют повышенный спрос на жилищные кредиты в условиях режима самоизоляции и в связи с этим расширяют возможности сервиса удаленного оформления ипотеки. Об этом сообщили в опрошенных ТАСС кредитных организациях.

"Мы видим повышенный спрос на ипотеку среди наших клиентов. Для его удовлетворения Росбанк активно внедряет новые сервисы и услуги, такие как оформление ипотеки на дому и оплата страховки в мобильном приложении", - сообщил ТАСС руководитель центра цифрового партнерского бизнеса "Росбанк Дом" Игорь Дмитриев.

Также о планах по расширению сервиса дистанционной ипотеки заявили в банках ДОМ.РФ и "Открытие". Так, с начала апреля банк ДОМ.РФ начал проводить электронные сделки с ипотекой, когда все документы клиенты подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью с помощью смартфона. На текущий момент такие сделки проведены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Челябинске, но в ближайшее время ДОМ.РФ планирует масштабировать электронную ипотеку на все регионы присутствия банка.

"Режим самоизоляции подталкивает рынок в сторону онлайн-продаж и автоматизации большинства процессов. Электронная регистрация позволяет не только ускорить и упростить процесс проведения сделок с недвижимостью, но и оградить клиентов от ненужных поездок, а также обеспечить безопасность и прозрачность процедур для всех участников рынка", - отмечает заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик.

В свою очередь в банке "Открытие" сообщили ТАСС, что дистанционная ипотека также уже доступна клиентам, и "Открытие" собирается развивать эту технологию и масштабировать на широкий круг заемщиков. В свою очередь в Альфа-банке отметили, что подать заявку на ипотеку можно дистанционно через личный кабинет заемщика и без необходимости посещения офиса. Тем не менее, банк в настоящий момент разрабатывает процесс полностью дистанционного оформления ипотеки.

Ранее о возможности заключать ипотечные сделки на дому у клиентов сообщил Сбербанк. Как отметили в кредитной организации, в условиях пандемии коронавируса сотрудники, которые будут выезжать на дом к клиентам, обеспечены средствами индивидуальной защиты и тщательно проинструктированы.

Ранее ЦБ РФ объявил о временном смягчении требований для банков по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке удаленно. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, это делается для того, чтобы не тормозить проведение сделок по приобретению жилья в ипотеку.