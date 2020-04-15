Кабмин выделит регионам более 30 млрд рублей на дооснащение коечного фонда

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует выделить более 30 млрд рублей регионам на перепрофилирование и дооснащение коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Мы сегодня обсудим выделение дополнительных средств 84 регионам, - отметил он, открывая мероприятие. - Речь идет о сумме более 30 млрд рублей, которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек, чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все необходимые условия для лечения".