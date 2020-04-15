Кабмин выделит регионам более 30 млрд рублей на дооснащение коечного фонда

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует выделить более 30 млрд рублей регионам на перепрофилирование и дооснащение коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Мы сегодня обсудим выделение дополнительных средств 84 регионам, - отметил он, открывая мероприятие. - Речь идет о сумме более 30 млрд рублей, которые пойдут не только на перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных коек, чтобы у пациентов, которые туда поступят, были все необходимые условия для лечения".
По словам премьера, более 11 млрд рублей потребуется на перепрофилирование коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах. "Рассмотрим сегодня и этот вопрос", - сказал он.
Как сообщил Мишустин, "более половины коек в регионах нужно дополнительно оснастить необходимым оборудованием, в некоторых стационарах потребуется установить мобильные кислородные станции, которые используются в том числе для проведения реанимационных мероприятий, также нужно оснастить эти койки аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких)".
В целом, по словам премьера, "ситуация с распространением коронавируса остается непростой: число заболевших растет, хотя все больше становится и тех, кто выздоровел". "Система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой. Критически важно учесть все имеющиеся ресурсы и грамотно распределить их", - подчеркнул глава правительства, отметив, что пациенты в тяжелом состоянии "должны в первую очередь получать качественное своевременное лечение".