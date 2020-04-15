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Титов: банки отклоняют около 80% заявок на кредиты под 0% на зарплаты сотрудникам

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов уточнил, что в 18% случаев отказ был дан без основания

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Заявки на выдачу беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудникам отклоняются банками примерно в 80% случаев. Такие данные "контрольной закупки", проведенной в 29 из 85 регионов России, привел в среду на пресс-конференции в формате онлайн в ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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"Предприниматели обращались в 14 банков. <...> Количество участников-предпринимателей - 158, по этим обращениям выдано кредитов лишь шесть, одобрено еще пять. Отклонены 132 заявки, остальные находятся на рассмотрении", - сказал он.

По словам Титова, в 18% случаев отказ был дан без основания, в 23% случаев банки посчитали, что компании не подходят по виду экономической деятельности, еще 28% заявок были отклонены из-за того, что компания в этом банке не имела зарплатного проекта. Другие причины отказов - отсутствие механизмов выдачи кредитов в банках, задолженности по оплате налогов на момент обращения.

Глава Корпорации МСП Александр Браверман 14 апреля сообщил, что банки в России уже выдали российскому бизнесу порядка 500 млн рублей беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам.

В Банке России ранее сообщали, что к программе выдачи кредитов под 0% годовых малому и среднему бизнесу на зарплатные проекты могут быть подключены около 90 российских банков. Первыми такое право получили Сбербанк, ВТБ и МСП банк, начавшие выдавать такие кредиты бизнесу, позже к ним присоединились Промсвязьбанк, Газпромбанк и банк "Открытие".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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