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Титов обратится к Путину с просьбой изменить подход к выдаче кредитов бизнесу под 0%

Как сообщил бизнес-омбудсмен, заявки на выдачу беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудникам отклоняется банками примерно в 80% случаев

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что в течение дня подготовит обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой изменить подход банков к выдаче беспроцентных кредитов бизнесу на зарплату сотрудников. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в среду на пресс-конференции в формате онлайн в ТАСС.

"Мы готовим сегодня обращение и направим президенту РФ от имени уполномоченного. В нашем сегодняшнем обращении будет обязательно отмечено, что этот проект [кредитования под 0% на зарплату] не работает, можно сказать. Неэффективно работает - это слишком мягко. И поэтому будем настаивать, чтобы Банк России принял все необходимые меры для того, чтобы эта схема заработала с коммерческими банками", - сказал он.

Титов отметил, что его аппарат провел "контрольную закупку" в 29 из 85 регионов, который показал, что заявки на выдачу беспроцентных кредитов бизнесу на зарплаты сотрудникам отклоняется банками примерно в 80% случаев.

Глава Корпорации МСП Александр Браверман 14 апреля сообщил, что банки в России уже выдали российскому бизнесу порядка 500 млн рублей беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам.

В Банке России ранее сообщали, что к программе выдачи кредитов под 0% годовых малому и среднему бизнесу на зарплатные проекты могут быть подключены около 90 российских банков. Первыми это право получили Сбербанк, ВТБ и МСП банк, начавшие выдавать такие кредиты бизнесу, позже к ним присоединились Промсвязьбанк, Газпромбанк и банк "Открытие".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТитов, Борис ЮрьевичМалый и средний бизнес
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