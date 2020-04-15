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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ЕК заявил, что принятые Евросоюзом карантинные меры обошлись почти в €3 триллиона

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Принятые Евросоюзом карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса стоили сообществу уже почти €3 триллиона. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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"Эти меры стоят уже почти €3 триллиона по всему Евросоюзу. Мы уже мобилизовали более 3 триллиона евро, чтобы бороться с экономическим кризисом. Мы разрешили странам ЕС вливать ликвидность в свои экономики", - сказала она.

Глава ЕК подчеркнула, что у ЕС появился "очень длинный список экономических сложностей" в связи с пандемией коронавируса. При этом она отметила, что карантинные меры должны сниматься постепенно и в полной координации среди стран-членов ЕС.

На протяжении последней недели в большинстве стран Евросоюза количество заразившихся и умерших людей за день относительно стабилизировалось, и в некоторых случаях даже начало снижаться. Но оно все еще остается стабильно высоким, четкой тенденции к снижению пока нет. 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о продлении карантина во Франции до 11 мая, поскольку эпидемия в стране "пока не обуздана". 15 апреля Национальный совет безопасности Бельгии должен принять решение о сроках карантина в этой стране, где пока ограничительные меры действуют до 3 мая.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Пандемия коронавируса нового типа
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