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В Минкомсвязи рассчитывают, что аудитория Рунета в 2020 году должна достичь 100 млн

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин отметил, что лидерами роста по количеству месячных посетителей стали средства массовой информации

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Аудитория Рунета должна превысить планку в 100 млн пользователей уже в 2020 году, рассчитывает замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

"Мы уверенно приближаемся к планке 100 млн пользователей [Рунета], мы должны пробить ее в этом году", - сказал Волин в ходе видеоконференции "РИФ.Онлайн".

Кроме того, замминистра отметил другую тенденцию - рост числа посетителей СМИ в России.

"Лидерами роста по количеству месячных посетителей стали средства массовой информации. Они за март нарастили 100 млн пользователей", - уточнил он.

При этом резкого роста числа пользователей развлекательных сайтов не произошло. "Это связано с тем, что люди стали проводить больше времени в интернете. То есть трафик увеличился, а число пользователей - не очень", - объяснил Волин.

По его словам, в целом для индустрии хорошим показателем стало то, что "народ ломанулся в интернет, причем ломанулся туда со страшной силой" в связи с самоизоляцией. "За последние несколько недель огромное количество наших граждан продвинулись технически. С точки зрения того, что получили массу информации о сервисах по онлайн-конференциям, которые есть. По крайней мере поймал себя на том, что каждую неделю скачиваю себе что-то новое", - рассказал замминистра.

По данным Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), аудитория Рунета составляет почти 97 млн человек, или 79% населения страны (против 75% в 2018 году). Аудитория мобильного Рунета при этом - 86 млн человек, или 70% населения.

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