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Пандемия коронавируса нового типа

Титов: шесть регионов России пока наименее активны в поддержке бизнеса

При этом в некоторых других регионах, по словам бизнес-омбудсмена, уже действуют такие меры поддержки, которые пока не обсуждались даже на федеральном уровне

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Шесть регионов России оказались наименее активны в мероприятиях по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях нестабильности в экономике, вызванной ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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"Среди тех, кто наименее активен, или [где] мы вообще не видим никакой реакции властей на сегодняшнюю ситуацию, мы можем назвать Ярославскую область, Ставропольский край, Иркутскую область, Кабардино-Балкарию, Вологодскую область и Владимирскую область", - сказал бизнес-омбудсмен.

Среди регионов, которые вводят меры поддержки предпринимательства в дополнении к федеральным, он выделил Ленинградскую, Кемеровскую, Ульяновскую области, Приморский край, Республику Карелия, а также Мурманскую, Сахалинскую, Волгоградскую области.

"Есть самые интересные из тех мер, которые можно выделить. Например, прямые субсидии субъектам малого бизнеса - то, чего на федеральном уровне никто не обсуждал, но это то, что мы, [бизнес-сообщество], так хотим. Так, в Ленинградской области уже принят нормативный акт, по которому самозанятые, индивидуальные предприниматели, микробизнес, малый и средний бизнес, а также их сотрудники, вынужденные приостановить свою деятельность до 30 апреля, получат единовременную выплату 7 тыс. рублей и по 5 тыс. рублей для каждого несовершеннолетнего члена их семей. Такая оригинальная корпоративно-социальная норма", - сказал Титов.

Меры поддержки бизнеса

Ранее правительство РФ приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Путин 8 апреля на совещании с главами регионов страны выступил с новыми предложениями по оказанию поддержки населению и бизнесу в условиях пандемии коронавируса. Говоря о помощи предпринимателям, глава государства предложил распространить на все пострадавшие от пандемии предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов на шесть месяцев, как это уже сделано для микропредприятий. Кроме того, он поручил правительству и ЦБ РФ в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.

Председатель правительства Михаил Мишустин в свою очередь отмечал, что кабмин в ближайшее время завершит расчеты по программе дополнительной поддержки бизнеса и представит документ президенту РФ.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичПриморский крайВологодская областьИркутская областьЛенинградская областьМурманская областьУльяновская областьКабардино-БалкарияКарелияСтавропольский крайВладимирская областьВолгоградская областьКемеровская областьСахалинская областьЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
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