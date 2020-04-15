Песков: вопрос о цене на российский газ в ЕАЭС будет прорабатываться на экспертном уровне

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вопрос о цене на российский газ в ЕАЭС будет прорабатываться на экспертном уровне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о необходимости более гибких цен на газ в условиях пандемии коронавируса.

"Это вопрос для переговоров на экспертном уровне в ЕАЭС. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться. Он будет прорабатываться", - сказал представитель Кремля.

Лукашенко во вторник на саммите ЕАЭС заявил, что пока страны Союза не вышли на общие энергетические рынки, и в складывающейся кризисной ситуации, в том числе с пандемией, цена на природный газ должна быть более гибкой, адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину, чтобы можно было оперативно рассмотреть этот вопрос.

9 апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что Минск инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики на фоне снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. Ранее Лукашенко заявил, что российский газ для республики в нынешних условиях должен стоить около $40-45 за 1 тыс. куб. м, а не $127 за 1 тыс. куб. м, как было обговорено ранее. 5 апреля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что цена на газ на внешних рынках устанавливается исходя из стоимости нефти, но если соглашение подписано, оно должно исполняться.