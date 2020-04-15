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Песков: вопрос о цене на российский газ в ЕАЭС будет прорабатываться на экспертном уровне

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней ситуации цена на природный газ должна быть более гибкой

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вопрос о цене на российский газ в ЕАЭС будет прорабатываться на экспертном уровне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о необходимости более гибких цен на газ в условиях пандемии коронавируса.

"Это вопрос для переговоров на экспертном уровне в ЕАЭС. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться. Он будет прорабатываться", - сказал представитель Кремля.

Лукашенко во вторник на саммите ЕАЭС заявил, что пока страны Союза не вышли на общие энергетические рынки, и в складывающейся кризисной ситуации, в том числе с пандемией, цена на природный газ должна быть более гибкой, адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину, чтобы можно было оперативно рассмотреть этот вопрос.

9 апреля министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что Минск инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики на фоне снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. Ранее Лукашенко заявил, что российский газ для республики в нынешних условиях должен стоить около $40-45 за 1 тыс. куб. м, а не $127 за 1 тыс. куб. м, как было обговорено ранее. 5 апреля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что цена на газ на внешних рынках устанавливается исходя из стоимости нефти, но если соглашение подписано, оно должно исполняться.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичПесков, Дмитрий Сергеевич
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