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Пандемия коронавируса нового типа
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Еврокомиссия озвучила три критерия для отмены карантинов в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что дата отмены карантина пока неизвестна

БРЮССЕЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) разработала и озвучила три критерия для отмены карантинов в ЕС, однако даже возможных дат их отмены пока нет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду на видеоконференции, представляя рекомендации ЕК странам сообщества по отмене карантина.

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"Первый - эпидемиологический критерий, должен подтвердить, что распространение болезни значительно снизилось за длительный период времени. Об этом может свидетельствовать, например, устойчивое сокращение числа новых случаев инфицирования и госпитализаций", - заявила она.

В опубликованном документе Еврокомиссии раскрываются остальные критерии, второй из которых - наличие достаточного потенциала системы здравоохранения. "Например: заполняемость отделений интенсивной терапии, адекватное количество больничных коек, доступ к фармацевтическим продуктам, необходимым в отделениях интенсивной терапии, для которых существует неизбежный риск дефицита (антибиотики, анестетики, реанимационные препараты и миорелаксанты), восстановление запасов оборудования (вентиляторы, защитные средства), наличие структур первичной медицинской помощи, а также достаточный человеческий ресурс с соответствующими навыками", - отмечается в рекомендациях.

Наконец, третий критерий - достаточный потенциал системы мониторинга болезни и контактов зараженных лиц. "В том числе, необходимо наличие масштабных возможностей тестирования для выявления болезни и распространения вируса в сочетании с возможностями отслеживания контактов и карантина в случае повторного появления и дальнейшего распространения инфекций. Возможности обнаружения антител будут необходимы для наблюдения за долей населения, которое успешно преодолело COVID-19 и, вероятно, приобрело иммунитет", - говорится в документе.

На протяжении последней недели в большинстве стран Евросоюза количество заразившихся и умерших людей за день относительно стабилизировалось, и в некоторых случаях даже начало снижаться. Но оно все еще остается стабильно высоким, четкой тенденции к снижению пока нет. 13 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о продлении карантина во Франции до 11 мая, поскольку эпидемия в стране "пока не обуздана". 15 апреля Национальный совет безопасности Бельгии должен принять решение о сроках карантина в этой стране, где пока ограничительные меры действуют до 3 мая.

Донорская видеоконференция

Евросоюз организует 4 мая донорскую видеоконференцию для сбора средств на борьбу с коронавирусом, в частности для сбора финансирования на разработки вакцины, сообщила в среду глава Еврокомиссии.

"4 мая мы проведем конференцию доноров для сбора помощи в борьбе с коронавирусом. Это будет первая такая конференция в истории", - заявила она.

"Нам необходимо создание вакцины. Это общемировая задача, и когда вакцина будет создана, она должна быть в равной степени доступна для всех государств мира. Чтобы поддержать эту работу необходимо финансирование, и донорская конференция позволит заполнить недостатки финансирования в этой сфере. Мы тесно работаем с Всемирной организацией здравоохранения и другими международными партнерами и рассчитываем, что наша инициатива будет поддержана всеми государствами", - заявила фон дер Ляйен.

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Пандемия коронавируса нового типа
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