Песков предложил дождаться совещания у Путина, чтобы узнать о новых мерах поддержки

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду выступит в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков советует дождаться этого совещания, чтобы узнать о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.

Отвечая на вопрос, действительно ли власти планируют выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей, Песков заметил, что "это информация [из разряда] слышал звон, не знаю, где он". "Давайте дождемся сегодняшнего совещания", - предложил он, добавив, что "меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке, ситуация мониторится правительством, различные варианты обсуждаются".

Песков уточнил, что совещание с членами правительства пройдет в режиме видеоконференции, "будет традиционная часть, где будут рассматриваться текущие вопросы, сама профильная тема этого совещания о развитии радиоэлектронной промышленности РФ [будет обсуждаться] в закрытом режиме".

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что профильной темой совещания станет развитие радиоэлектронной промышленности в 2020 году и на долгосрочную перспективу. С докладами выступят вице-премьер Юрий Борисов и глава Минпромторга Денис Мантуров.