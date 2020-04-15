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Колебания курса рубля
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ЦБ повысил курс доллара на 16 апреля до 73,7145 рубля

Курс евро повысили до 80,6731 рубля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Банк России установил на 16 апреля 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,7145 рубля, что на 40 копеек выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 55,5 копейки, до 80,6731 рубля.

В ходе торговой сессии на Московской бирже доллар достигал отметки 74,08 рубля, а курс евро рос до 81,01 рубля.

Как ранее сообщал ЦБ, несмотря на то, что из-за ситуации с коронавирусом президент РФ объявил апрель нерабочим месяцем, регулятор планирует публиковать официальный курс иностранных валют к рублю в штатном режиме, как это было в обычные рабочие дни.

 

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РоссияКолебания курса рубля
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