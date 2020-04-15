ООН: экономический спад вследствие пандемии особенно сильно ударил по женщинам

ЖЕНЕВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вызванный распространением коронавируса экономический спад особенно сильно ударил по женщинам, это обстоятельство должно быть учтено при реагировании на кризис и в планировании развития на перспективу. Такую точку зрения высказала в среду на брифинге в Женеве заместитель генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Изабель Дюран.

"Совершенно ясно, что при реагировании на кризис меры поддержки должны быть нацелены не только на крупные сектора промышленности, в частности, автомобилестроение, где мужчины в целом представлены более широко <...>, но и на средние и малые предприятия, а также очень маленькие предприятия и на индивидуальных предпринимателей", - сказала она. Что касается рынка государственных заказов, то приоритет следует отдать "благам и услугам, которые производятся предприятиями, где женщины более многочисленны". "В условиях нового экономического и социального порядка, который должен наступить по завершении пандемии коронавируса", сказала замглавы ЮНКТАД, необходимо обеспечить "паритет между женщинами и мужчинами". Речь идет о том, чтобы женщины были "лучше представлены на всех уровнях принятия социально-экономических решений".

Дюран подчеркнула, что последствия нынешней пандемии "гораздо сильнее затронут женщин, чем мужчин", поскольку "они более уязвимы в социально-экономическом плане". Женщины "первыми теряют работу и источник дохода", поскольку нередко их рабочие места являются временными и нестабильными. Так, в развивающихся странах около 80% рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора относятся к неформальному сектору, в котором представлены в основном женщины. Кроме того, от кризиса в связи с пандемией сильно пострадали такие сектора, как туристический и гостиничный, а также производство продуктов, где среди работников больше женщин.

По словам замглавы ЮНКТАД, меры по ограничению мобильности населения, принятые многими государствами, также сильнее сказались на женщинах, чем мужчинам. "В целом, именно они осуществляют уход за детьми и пожилыми людьми, и они должны были отказаться от источника дохода, чтобы осуществлять необходимый уход", - пояснила эксперт. Дюран обратила внимание также проблему домашнего насилия, которая возрастает в условиях, когда ограничена мобильность.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.