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В Ассоциации аэропортов считают, что восстановление авиаперевозок затянется на год

При благоприятном развитии ситуации, часть полетов возобновят в июле, а возвращение к обычным помесячным показателям ожидается к концу года

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Восстановление объема российских авиаперевозок до прежних уровней может затянуться до середины 2022 года, говорится в материалах Международной ассоциации аэропортов (МАА).

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По расчетам МАА, при негативном сценарии, предполагающем, в частности, продление ограничительных мер в странах Европы до сентября, восстановление авиаперевозок затянется до середины 2022 года.

Впрочем, при благоприятном развитии ситуации, часть полетов возобновят в июле, а возвращение к обычным помесячным показателям ожидается к концу года.

До 80% мирового парка самолетов приковано к земле, а падение объемов перевозок в российских аэропортах превысило 90%, отмечается в материале порта "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС. По расчетам аналитиков InfraOne Research, если ограничения сохранятся до конца мая, то российские авиакомпании и аэропорты могут потерять до 270 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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