"AliExpress Россия" запустит сервис с бесплатной ускоренной доставкой товаров

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "AliExpress Россия" на фоне эпидемии коронавируса в России запустит сервис с ускоренной бесплатной доставкой товаров до двери, говорится в сообщении компании.

"AliExpress Россия" запускает сервис Plus (раздел на сайте и в мобильном приложении) с ускоренной доставкой и возможностью бесплатной доставки товаров от международных продавцов до двери. Сервис запущен в режиме бета-тестирования, которое продлится до июня", - говорится в сообщении.

Доставка будет занимать от 2 до 15 дней, будет предусмотрена возможность быстрого безусловного возврата и бесплатной доставки до двери "Почтой России" для товаров из-за границы, введенной специально на период самоизоляции. В связи с периодом самоизоляции срок возврата товаров увеличен на 30 дней, а сама процедура упрощена.

Все товары Plus, отмеченные специальным значком, будут находиться в соответствующем разделе мобильного приложения и на сайте AliExpress. Для заказа будет доступно порядка 1 млн товаров. В настоящий момент основной фокус в ассортименте сделан на товарах для дома и товарах первой необходимости с быстрой доставкой.

Для российских товаров логистика будет осуществляться "Почтой России" или курьерскими службами и сетями доставки, для товаров из Китая - логистической компанией Cainiao (принадлежит Alibaba Group). Заказы также можно будет забрать в постаматах по всей территории России или в пунктах выдачи в магазинах X5 Retail Group.