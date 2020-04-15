{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Авиакомпания S7 отменила из-за пандемии акцию по бесплатным билетам для ветеранов войны

Такое решение было принято, чтобы на фоне пандемии коронавируса не подвергать угрозе здоровье ветеранов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 отменила в этом году традиционную акцию к 9 мая по предоставлению бесплатных билетов для перелетов внутри России для ветеранов Великой Отечественной войны. Такое решение компания приняла на фоне пандемии коронавируса, чтобы не подвергать угрозе здоровье ветеранов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы отменяем акцию, чтобы не подвергать угрозе здоровье ветеранов", - сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании, уточнив, что пока не было реализовано ни одного такого бесплатного билета.

Накануне стало известно, что Минтранс РФ попросил авиакомпании из-за пандемии коронавируса не организовывать в этом году акции, в рамках которых ветеранам предоставляется бесплатный перелет на рейсах внутри России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Премьер Франции заявил, что из-за эпидемии дефицит бюджета составит 9% от ВВП
По словам Эдуара Филиппа, государственная задолженность возрастет до 115% ВВП
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС