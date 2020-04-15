Авиакомпания S7 отменила из-за пандемии акцию по бесплатным билетам для ветеранов войны

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 отменила в этом году традиционную акцию к 9 мая по предоставлению бесплатных билетов для перелетов внутри России для ветеранов Великой Отечественной войны. Такое решение компания приняла на фоне пандемии коронавируса, чтобы не подвергать угрозе здоровье ветеранов.

"Мы отменяем акцию, чтобы не подвергать угрозе здоровье ветеранов", - сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании, уточнив, что пока не было реализовано ни одного такого бесплатного билета.

Накануне стало известно, что Минтранс РФ попросил авиакомпании из-за пандемии коронавируса не организовывать в этом году акции, в рамках которых ветеранам предоставляется бесплатный перелет на рейсах внутри России.