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Пандемия коронавируса нового типа

Компания Amazon пригрозила сильно ограничить свою деятельность во Франции

Это связано с решением суда, который обязал компанию провести проверку рисков заражения COVID-19 на своих складах и ограничить торговлю только товарами первой необходимости

ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Дирекция французского филиала компании Amazon - Amazon France заявила в среду, что рассматривает возможность временно сильно ограничить свою деятельность на французской территории. Это связано с решением, вынесенным во вторник судом города Нантера, который обязал компанию провести проверку рисков заражения COVID-19 на своих складах и на это время ограничить онлайн-торговлю исключительно товарами первой необходимости.

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"Наше понимание решения суда означает, что мы можем оказаться вынужденными прекратить работу наших центров рассылки заказов и тем самым значительно ограничить деятельность сервиса, играющего большую роль для миллионов человек во Франции", - говорится в заявлении.

В нем также компания сообщила, что намерена подать апелляцию на решение французского суда. В своем распространенном во вторник решении суд Нантера констатировал, в частности, что "компания очевидным образом не соблюдала обязательства по безопасности и охране здоровья сотрудников".

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ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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