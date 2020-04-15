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Пандемия коронавируса нового типа

ФНС запустила сервис по проверке налоговой отсрочки в связи с коронавирусом

Для проверки в системе достаточно ввести ИНН или ОГРН

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке возможности получения отсрочки в связи с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте ФНС.

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"Для удобства налогоплательщиков ФНС России запустила сервис, с помощью которого налогоплательщики могут узнать, распространяются ли на них правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Для проверки достаточно ввести всего один реквизит: ИНН или ОГРН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при положительном ответе пользователю будут даны ссылки на заявление об отсрочке (рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки.

Правила действуют в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых снизились доходы либо появились убытки, и занятых в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции сферах, подчеркивают в ФНС.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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