ФНС запустила сервис по проверке налоговой отсрочки в связи с коронавирусом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке возможности получения отсрочки в связи с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте ФНС.

"Для удобства налогоплательщиков ФНС России запустила сервис, с помощью которого налогоплательщики могут узнать, распространяются ли на них правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Для проверки достаточно ввести всего один реквизит: ИНН или ОГРН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при положительном ответе пользователю будут даны ссылки на заявление об отсрочке (рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки.

Правила действуют в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых снизились доходы либо появились убытки, и занятых в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции сферах, подчеркивают в ФНС.