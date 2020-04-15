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РЭЦ поможет туроператорам в регионах выстроить стратегию восстановления после кризиса

Как отметили в РЭЦ, туризм оказался одной из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) будет помогать туроператорам в регионах выстраивать стратегию восстановления после кризиса. Об этом говорится в сообщении организации.

"Акселерационные программы в сфере туризма, которые Российский экспортный центр с этого года запустил в четырех регионах вместе с центрами поддержки экспорта, сосредоточатся на подготовке туроператоров к возобновлению въездного туризма и разработке предложений, способных привлечь путешественников из-за границы", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в РЭЦ, туризм оказался одной из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики, поскольку для сдерживания распространения болезни власти многих стран закрыли границы и ограничили передвижение внутри страны.

Акселератор по туризму - комплексная программа по развитию въездного потенциала турбизнеса региона и сопровождению туроператоров для выхода на зарубежные рынки. Проект реализуется на базе услуг региональных центров поддержки экспорта. К настоящему времени акселерационные программы запущены в четырех регионах России: в Калининградской, Ярославской и Нижегородской областях, а также в Республике Карелии. Осенью туристический акселератор заработает в Татарстане.

Сейчас туристический акселератор РЭЦ продолжает работу в штатном режиме: очные встречи переведены в онлайн и проходят в режиме видеоконференцсвязи, для компаний - участников проходят вебинары и онлайн-консультации по выходу на зарубежные рынки. На конец апреля - май намечены ряд вебинаров с участием специалистов по работе с рынками США, Японии, арабских стран, Индии и др. Они расскажут туроператорам о предпочтениях и ожиданиях туристов из этих стран.

"Среди главных задач акселератора - настройка туристического предложения компаний в регионах под иностранных туристов и поиск зарубежных партнеров. Но надо понимать, что это не сиюминутный процесс. Результаты от нашей совместной с компаниями работы мы рассчитываем увидеть - с учетом закрытия границ и времени, которое пройдет до возобновления авиасообщения, - где-то весной - летом следующего года. Для этого подготовку нужно начинать уже сейчас", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта по поддержке экспорта туристических услуг РЭЦ Дарьи Шамрай.

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