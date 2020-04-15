Электронные продажи ОСАГО во время карантина выросли более чем на четверть

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Продажи полисов ОСАГО онлайн в первые две недели карантина, связанного с распространением коронавируса, выросли более чем на четверть. Об этом сообщил журналистам глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

"За первые две недели апреля, когда по всей стране были усилены карантинные меры, среднее количество заключаемых полисов е-ОСАГО в день увеличилось по сравнению со средним количеством полисов электронной "автогражданки", заключаемых в марте, на 26%, - с 42 531 до 53 458 штук", - сказал он.

Глава РСА подчеркнул, что в период усиления карантинных мер страховые компании продолжают оказывать гражданам социально значимые услуги, в том числе по обязательным видам страхования. "Страховые союзы также продолжают работу на социально значимых блоках - таких, например, как осуществление компенсационных выплат по ОСАГО", - отметил Юргенс.

Ранее РСА сообщал, что снижение средней цены полиса ОСАГО в 53 регионах России с 1 января по 10 апреля 2020 года составило 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.