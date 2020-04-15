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Пандемия коронавируса нового типа

Электронные продажи ОСАГО во время карантина выросли более чем на четверть

Глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс подчеркнул, что в период усиления карантинных мер страховые компании продолжают оказывать гражданам социально значимые услуги

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Продажи полисов ОСАГО онлайн в первые две недели карантина, связанного с распространением коронавируса, выросли более чем на четверть. Об этом сообщил журналистам глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

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"За первые две недели апреля, когда по всей стране были усилены карантинные меры, среднее количество заключаемых полисов е-ОСАГО в день увеличилось по сравнению со средним количеством полисов электронной "автогражданки", заключаемых в марте, на 26%, - с 42 531 до 53 458 штук", - сказал он.

Глава РСА подчеркнул, что в период усиления карантинных мер страховые компании продолжают оказывать гражданам социально значимые услуги, в том числе по обязательным видам страхования. "Страховые союзы также продолжают работу на социально значимых блоках - таких, например, как осуществление компенсационных выплат по ОСАГО", - отметил Юргенс.

Ранее РСА сообщал, что снижение средней цены полиса ОСАГО в 53 регионах России с 1 января по 10 апреля 2020 года составило 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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