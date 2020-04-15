Катырин просит поддержать региональные медиа из-за падения доходов от рекламы до 90%

"В качестве наиболее эффективных и наименее обременительных для бюджета мер поддержки прошу вас рассмотреть следующие возможности: обязать глав администраций субъектов федерации не сокращать, а в случае уже проведенных сокращений - восстановить используемые в регионе формы бюджетной поддержки региональных и муниципальных телевещателей. Применить доступные в соответствии с бюджетным и налоговым кодексами меры в виде временного, на период до сентября 2020 года, снижения ставок по налогам, перечисляемым в региональные и муниципальные бюджеты, для региональных и муниципальных медиа", - говорится в документе.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести меры поддержки для региональных и муниципальных медиа, потерявших до 90% рекламных доходов на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Также Катырин предлагает обязать Федеральную антимонопольную службу России провести анализ ценообразования на рекламном рынке в регионах для "предотвращения и пресечения фактов демпинга со стороны участников рынка, пользующихся своим монопольным положением".

Еще одна инициатива ТПП - обязать Роскомнадзор ввести временный мораторий на предъявление претензий и наложение штрафов на телерадиовещательные компании за нарушение лицензионных условий. Кроме того, глава палаты просит временно снизить стоимость услуг для региональных и муниципальных телевизионных вещателей, сигнал которых идет через Российскую телевизионную и радиовещательную сеть (РТРС) за счет предоставления РТРС соответствующих субсидий, отмечается в письме.

Падение рекламных доходов

В письме указывается, что ТПП испытывает озабоченность положением дел в российских региональных медиа, внезапно потерявших до 90% рекламных доходов.

"Региональные медиа в России переживают самое резкое и глубокое падение рекламных доходов за последние 20 лет. У многих компаний отрасли выручка от рекламы в течение недели упала до нуля, что не оставляет им возможности адаптироваться к переменам на рынке. Рассчитывать на быстрый и самостоятельный выход отрасли из кризиса, к сожалению, нельзя. Опыт последних 10 лет показывает, что региональные рекламные рынки в условиях кризиса падают быстрее всех и восстанавливаются последними", - отметил в своем обращении Катырин.

Он заметил, что при этом российские региональные медиа не попали ни в список особо пострадавших отраслей, ни в перечень стратегически значимых предприятий, хотя их роль и значимость в нынешних условиях, по его словам, становятся как никогда более очевидными.

"Возможности регионального ТВ в этом отношении многократно превосходят ресурс влияния федеральных медиа именно потому, что позволяют учитывать особенности регионов страны и то, как проявляют себя последствия распространения коронавируса нового типа", - добавляется в письме.

Меры поддержки бизнеса

В начале апреля "большая четверка" бизнес-объединений - "Опора России", ТПП, "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - направила письмо Мишустину с антикризисными предложениями по поддержке бизнеса. В нем предлагалось ввести субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка работников компаний, столкнувшихся с вынужденной приостановкой работы из-за ситуации с коронавирусом. Также в числе мер были названы освобождение компаний от уплаты налоговых платежей, а также субсидирование платежей за аренду, лизинг, кредиты. На время вынужденного простоя объединения предложили выплачивать индивидуальным предпринимателем без наемных работников ежемесячное пособие на уровне не ниже МРОТ, освободив от уплаты фиксированных взносов.

Ранее правительство РФ уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 8 апреля на совещании с главами российских регионов выступил с новыми предложениями по оказанию поддержки населению и бизнесу. Глава государства предложил распространить на все пострадавшие от пандемии предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов на шесть месяцев, как это уже сделано для микропредприятий. Кроме того, он поручил правительству и ЦБ РФ подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса.