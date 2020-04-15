Кабмин Украины внес поправки в решение о пошлине на уголь из России

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины внесло поправки в постановление о введении специальной пошлины в размере 65% на некоторые виды угля, поставляемого из России, которые вступят в силу с 1 мая. Такое решение в среду было принято на заседании кабинета министров.

"Предлагается внести изменения в перечень видов угля, уточнения, относительно которых взыскивается специальная пошлина в размере 65%. Предлагается принять с доработкой в однодневный срок, поскольку были замечания Минфина", - заявил на заседании министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Украинский премьер Денис Шмыгаль уточнил, что указанные правки будут действовать с 1 мая. Других подробностей на заседании правительства не сообщалось, проект документа также отсутствует в открытом доступе.

В марте этого года кабмин Украины принял решение ввести специальную пошлину на уголь из РФ в размере 65% с 15 апреля. Эта пошлина не распространяется на определенные виды угля, а именно которые касаются "антрацитового угля для всех категорий грузополучателей, битуминозного и коксующегося угля для металлургической отрасли, угля марки "П" (постный) для производителей электрической и тепловой энергии".

В 2019 году доля России в поставках каменного угля и антрацита составляла более 58%. Всего в прошлом году на Украину импортировано угля на $2,8 млрд.