{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин Украины внес поправки в решение о пошлине на уголь из России

Премьер страны Денис Шмыгаль уточнил, что они будут действовать с 1 мая

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины внесло поправки в постановление о введении специальной пошлины в размере 65% на некоторые виды угля, поставляемого из России, которые вступят в силу с 1 мая. Такое решение в среду было принято на заседании кабинета министров.

"Предлагается внести изменения в перечень видов угля, уточнения, относительно которых взыскивается специальная пошлина в размере 65%. Предлагается принять с доработкой в однодневный срок, поскольку были замечания Минфина", - заявил на заседании министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Украинский премьер Денис Шмыгаль уточнил, что указанные правки будут действовать с 1 мая. Других подробностей на заседании правительства не сообщалось, проект документа также отсутствует в открытом доступе.

В марте этого года кабмин Украины принял решение ввести специальную пошлину на уголь из РФ в размере 65% с 15 апреля. Эта пошлина не распространяется на определенные виды угля, а именно которые касаются "антрацитового угля для всех категорий грузополучателей, битуминозного и коксующегося угля для металлургической отрасли, угля марки "П" (постный) для производителей электрической и тепловой энергии".

В 2019 году доля России в поставках каменного угля и антрацита составляла более 58%. Всего в прошлом году на Украину импортировано угля на $2,8 млрд.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
ЦБ понизил прогноз профицита ликвидности на 2020 год
Прогноз понижен до 2,1-2,7 трлн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС