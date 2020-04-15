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Кабмин Украины утвердил зеркальные ограничения для перевозчиков других стран

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что это решение было вынужденной мерой

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Кабинет министр Украины утвердил механизм введения ответных ограничений на движение грузов по своей территории в отношении перевозчиков из других стран. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

"Правительством одобрен механизм, согласно которому Украина на основе взаимности будет принимать ограничительные меры к перевозчикам из тех стран, которые установили ограничения для Украины", - говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что решение правительства было вынужденной мерой, при том, что власти Украины "поддерживают свободное движение грузов между странами и не планировали ограничивать грузовые перевозки ни в одном направлении".

Теги
Украина
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