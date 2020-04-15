Кудрин назвал вложение депозитов физлиц в гособлигации "обычной практикой" мировых банков

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вложение свободных средств, в том числе депозитов физлиц, в гособлигации является обычной практикой банков во всех странах, написал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter.

Ранее в интервью телеканалу РБК Кудрин рассказал о возможности использовать для помощи экономике в условиях кризиса 30 трлн рублей, которые лежат на счетах и вкладах физлиц в российских банках. По словам главы Счетной палаты, часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.

"В интервью РБК сказал об обычной практике банков во всех странах вкладывать свободные средства, в том числе депозиты физлиц, в гособлигации. Кто-то расценил это как рекомендацию изъять деньги вкладчиков - это абсурд. Конечно, об этом речь не идет", - написал Кудрин.

"Государства часто больше занимают в такие кризисные периоды. Кстати, при таком низком госдолге в России это наиболее надежные вложения", - добавил он.

Также Кудрин считает, что низкий госдолг позволяет России рассчитывать не только на внутренние, но и на внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета в условиях кризиса.