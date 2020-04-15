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В ЦБ заявили, что иностранные инвесторы начали возвращаться на рынок российских ОФЗ

В Банке России сообщили, что отток, который произошел ранее, был связан со срывом сделки ОПЕК+

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Иностранные инвесторы в конце марта 2020 года начали возвращаться на рынок российских облигаций федерального займа (ОФЗ) после оттока на фоне срыва сделки ОПЕК+. Об этом говорится в материалах Банка России.

Иностранные инвесторы долгое время не продавали ОФЗ на фоне нарастающей пандемии коронавируса, однако прекращение сделки ОПЕК+ привело к снижению интереса к российским бумагам, и с 11 марта, согласно биржевым данным, они начали сокращать вложения на 12-23 млрд рублей в день, пояснили в ЦБ.

"Тем не менее, к концу месяца отток снизился до 2-10 млрд рублей, сменившись покупками в последние два торговых дня в размере 1,2 млрд и 4,6 млрд рублей. По итогам месяца нетто-продажи составили 161 млрд рублей", - отметили там.

В ЦБ добавили, что в марте бескупонная кривая доходности ОФЗ выросла на 13-60 б.п.: двухлетние ОФЗ выросли на 54 б.п., до 6,25%, десятилетние - на 23 б.п., до 6,83%. На пике рост доходности двухлетних ОФЗ достигал 194 б.п., до 7,65% годовых, десятилетних - 196 б.п., до 8,57% годовых.

Ранее, во время онлайн пресс-конференции 10 апреля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ находится на стабильном уровне - в районе 30-31%.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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