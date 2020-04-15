МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Стоимость гречки за неделю выросла на 2,8%, сахара - на 2,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"За период с 7 по 13 апреля 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 2,8%. Подорожание отмечено в 80 субъектах Российской Федерации, из них в 15 субъектах - на 5% и более", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на сахар-песок цены увеличились на 2,1%. В 15 субъектах Российской Федерации он подорожал на 3,5% и более.