Дюков: "Газпром нефть" находится в хорошей форме и сохраняет цели стратегии до 2030 года

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в обращении к сотрудникам, партнерам и клиентам, которое опубликовано на сайте компании в разделе, посвященном мерам по борьбе с COVID-19, призвал их сохранять позитивный настрой. По его словам, "Газпром нефть" находится в хорошей форме и сохраняет цели своей стратегии до 2030 года.

"Уверен, что мы выйдем из сложившейся ситуации еще более эффективной и устойчивой к кризисам компанией", - сказал он. По его словам, "Газпром нефть" еще раз оценит свои планы и в случае необходимости может сдвинуть сроки отдельных проектов, но при этом сохранит цели стратегии до 2030 года.

"Хочу подчеркнуть, что "Газпром нефть" находится в хорошей форме и готова к любому развитию событий на рынке. Мы подошли к этому кризисному периоду, имея устойчивое финансовое положение и низкую долговую нагрузку. Новые масштабные проекты еще не находятся в активной инвестиционной фазе, что добавляет нам гибкости в принятии решений. Конечно, компании придется быть более консервативной, еще раз оценить все свои планы, сдвинуть сроки отдельных проектов. Но ситуация не отражается на целях стратегии "Газпром нефти" до 2030 года", - подчеркнул он.

Дюков добавил, что пока непонятно как будет развиваться ситуация в дальнейшем, но компания рассчитывает, что сделка ОПЕК+ и присоединившихся к ней государств позволит стабилизировать ситуацию. "Скоординированное сокращение общей мировой добычи является единственно верной реакцией на падающий спрос", - отметил он.

Дюков заметил, что "Газпром нефть" ориентируется в работе не на текущую ситуацию на рынке, а на долгосрочную перспективу. Компания продолжит активное инновационное развитие, работу с трудноизвлекаемыми запасами. "Распространение коронавируса еще раз подтвердило верность нашей стратегической ставки на цифровые технологии, которые позволяют управлять многими процессами в дистанционном режиме, повышают их безопасность", - добавил он.

"Сегодня звучит множество прогнозов о последствиях этого вируса и о том, насколько долгосрочными они будут. Да, мир вокруг нас сильно изменился. Но то, как изменимся мы сами - зависит только от нас. К сожалению, распространение вируса в России и многих странах мира пока продолжается. Поэтому обращаюсь еще раз ко всем посетителям сайта нашей компании. Оставайтесь дома, если есть такая возможность. Сохраняйте позитивный настрой. И берегите себя", - подытожил он.

Меры по борьбе с коронавирусом в компании

Дюков также рассказал, что "Газпром нефть" приняла решение увеличить срок работы сотрудников вахтовым методом до 90 дней, чтобы не допустить появления и распространения коронавируса на объектах нефтедобычи и переработки. "Особые меры предосторожности принимаются на нефтяных промыслах и перерабатывающих предприятиях. Их непрерывная работа имеет значение не только для регионов, но и для всей российской экономики. Наши вахтовики остались на своих трудовых постах на 90 дней, а тем, кто должен был их планово заменить, мы выплатили авансы", - сказал он.

"Газпром нефть" развернула комплексную систему защиты от COVID-19, которая основана на определении ключевых рисков и установке барьеров на пути распространения вируса. Программа получила название "Антивирус", - отметил Дюков.

В своем обращении к сотрудникам, клиентам и партнерам Дюков заметил, что весь мир переживает сейчас не самый простой период. Из-за распространения в мире нового коронавируса нарушен привычный ход вещей, отменяются мероприятия, перестраиваются многие процессы. По его словам, чтобы снизить негативный эффект от пандемии и защитить работников, большинство офисных сотрудников "Газпром нефти" работает из дома.

Компания также проводит массовое тестирование на коронавирус работников - уже проверено более 50% от их общего числа в почти 80 тысяч человек.

"Мы будем регулярно повторять эту процедуру и расширять количество вовлеченных в нее сотрудников. Массовое тестирование выявляет заболевших без внешних симптомов, позволяет своевременно принять меры по изоляции и лечению инфицированных, определить всю контактную группу", - добавил он.