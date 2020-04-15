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Аптеки смогут продавать тканевые маски

Как сообщили в Минпромторге РФ, для производства и поставок таких масок ранее были разработаны технические условия производства
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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские аптеки смогут продавать тканевые гигиенические маски, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

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"Лицевые гигиенические маски, изготовленные по техническим условиям, разработанным по поручению Минпромторга России и Росстандарта, могут продаваться в аптеках - соответствующие разъяснения в регионы направил Минздрав России", - отмечается в сообщении.

Согласно опубликованным Росстандартом техническим условиям, речь идет о многоразовых масках минимум из трех слоев, которые можно использовать повторно после стирки и проглаживания. Маски следует менять каждые 4-6 часов, говорится в документе.

Министерство пояснило, что маски используются в качестве барьерного средства для фильтрации воздуха и могут быть изготовлены из текстильных материалов, трикотажа, нетканого материала. Для производства и поставок таких масок по поручению Минпромторга и Росстандарта были разработаны и зарегистрированы в реестре технические условия производства.

"С учетом установленных требований гигиенические маски могут продавать аптечные организации и индивидуальные предприниматели с лицензией на фармацевтическую деятельность", - отмечает Минпромторг.

Маски должны иметь средства фиксации, обеспечивающие плотное прилегание к лицу, и быть изготовлены из бязи, миткаля, вафельной ткани и другого не уступающего им по качеству сырья и хлопчатобумажных материалов.

В новость были внесены изменения (16:25 мск) - добавлены подробности.

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