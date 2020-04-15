Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты. Путин - о новых мерах поддержки экономики

' ТАСС/Ruptly'
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подготовить новые меры поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса. В частности, глава государства распорядился:
- предоставить компаниям малого и среднего бизнеса прямую безвозмездную помощь государства по 12 130 рублей на сотрудника;
- включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании МСП, торгующие непродовольственными товарами;
- обеспечить гарантиями ВЭБ не менее 75% объема кредитов на выплату зарплат;
- доработать перечень системообразующих предприятий на основе объективных критериев, чтобы в него вошли только исключительно важные для экономики компании;
- предусмотреть льготные кредиты на пополнение оборотных средств системообразующих предприятий;
- направить регионам 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных их бюджетов;
- направить на поддержку авиакомпаний более 23 млрд рублей;
- внимательно следить за соблюдением трудовых прав переведенных на удаленный режим работы;
- освободить от НДФЛ выплаты врачам, борющимся с коронавирусом.
Президент также заявил, что правительству нужно оценивать эффективность и достаточность мер, принимаемых в связи с пандемией, и уже сейчас готовить новые решения.