{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты. Путин - о новых мерах поддержки экономики

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
' ТАСС/Ruptly'

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подготовить новые меры поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса. В частности, глава государства распорядился:

  • предоставить компаниям малого и среднего бизнеса прямую безвозмездную помощь государства по 12 130 рублей на сотрудника;
  • включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании МСП, торгующие непродовольственными товарами;
  • обеспечить гарантиями ВЭБ не менее 75% объема кредитов на выплату зарплат;
  • доработать перечень системообразующих предприятий на основе объективных критериев, чтобы в него вошли только исключительно важные для экономики компании;
  • предусмотреть льготные кредиты на пополнение оборотных средств системообразующих предприятий;
  • направить регионам 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных их бюджетов;
  • направить на поддержку авиакомпаний более 23 млрд рублей;
  • внимательно следить за соблюдением трудовых прав переведенных на удаленный режим работы;
  • освободить от НДФЛ выплаты врачам, борющимся с коронавирусом. 

Президент также заявил, что правительству нужно оценивать эффективность и достаточность мер, принимаемых в связи с пандемией, и уже сейчас готовить новые решения. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Медведев представит Путину свои предложения о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Бизнесу все труднее выполнять обязательства перед сотрудниками, ситуация в ближайшее время вряд ли изменится к лучшему, заявил заместитель председателя Совбеза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС