Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты. Путин - о новых мерах поддержки экономики

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил подготовить новые меры поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса. В частности, глава государства распорядился:

предоставить компаниям малого и среднего бизнеса прямую безвозмездную помощь государства по 12 130 рублей на сотрудника;

государства по на сотрудника; включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании МСП , торгующие непродовольственными товарами ;

, торгующие ; обеспечить гарантиями ВЭБ не менее 75% объема кредитов на выплату зарплат;

на выплату зарплат; доработать перечень системообразующих предприятий на основе объективных критериев, чтобы в него вошли только исключительно важные для экономики компании ;

для экономики ; предусмотреть льготные кредиты на пополнение оборотных средств системообразующих предприятий ;

на пополнение оборотных средств ; направить регионам 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных их бюджетов;

на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных их бюджетов; направить на поддержку авиакомпаний более 23 млрд рублей;

внимательно следить за соблюдением трудовых прав переведенных на удаленный режим работы;

переведенных на работы; освободить от НДФЛ выплаты врачам, борющимся с коронавирусом.

Президент также заявил, что правительству нужно оценивать эффективность и достаточность мер, принимаемых в связи с пандемией, и уже сейчас готовить новые решения.